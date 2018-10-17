M. Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.
Antrenmanda sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.
Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 17.10.2018 16:24
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
M. Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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