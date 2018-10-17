Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.



Antrenmanda sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.