M. Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    M. 'de hazırlıkları sürüyor

    M. <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'de <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> hazırlıkları sürüyor

    Medipol , 'in 9. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kulüp tesislerinde, Abdullah Avcı gözetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.


    Antrenmanda sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.
    , yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 17.10.2018 16:24
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