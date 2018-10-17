Pepe satılıyor mu? Fikret Orman cevap verdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım. Kendisini tanırım, eski dostumuzdur. Ama değil biz camiayı yönetiyoruz ve sorumluluklarımız var. Bir gerçek var ki; Beşiktaş bu süreçte 'kayırılıyor' algısı yaratılarak doğranmaya başladı.
Hakem havuzu genişledi. Bu genişleyen havuzla adaletin sağlanması lazım. Adalet olmazsa seyirci sayısı olumsuz etkileniyor. TFF'den beklentimiz kalıcı çözümler getirmesidir.
Zeminle ilgili çalışmalar sürüyor. Genk maçına hazır olacağını düşünüyorum. Erdal Bey, Atiba Demba Ba bir sürü şey söylemiş. Hep iyi şeyleri söylemiş. Beşiktaş'ın gündemi bunlar değil.
Pepe'nin satılıyormuş falan... Zaten 8 aylık sözleşmesi var Pepe'nin."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
- Beşiktaş'ta Quaresma zirveyi kimseye bırakmadı!
- Süper Lig'de puan durumu!
- Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi
- Ozan Tufan'dan sonra yeni iddia! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını yazdı
- Beşiktaş maçı öncesi flaş gelişme!