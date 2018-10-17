Pepe satılıyor mu? Fikret Orman cevap verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım. Kendisini tanırım, eski dostumuzdur. Ama değil biz camiayı yönetiyoruz ve sorumluluklarımız var. Bir gerçek var ki; Beşiktaş bu süreçte 'kayırılıyor' algısı yaratılarak doğranmaya başladı.

Hakem havuzu genişledi. Bu genişleyen havuzla adaletin sağlanması lazım. Adalet olmazsa seyirci sayısı olumsuz etkileniyor. TFF'den beklentimiz kalıcı çözümler getirmesidir.

Zeminle ilgili çalışmalar sürüyor. Genk maçına hazır olacağını düşünüyorum. Erdal Bey, Atiba Demba Ba bir sürü şey söylemiş. Hep iyi şeyleri söylemiş. Beşiktaş'ın gündemi bunlar değil.

Pepe'nin satılıyormuş falan... Zaten 8 aylık sözleşmesi var Pepe'nin."



