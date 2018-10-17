Ryan Babele ayrılık zammı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ryan Babel'e ayrılık zammı!

    Başkan Orman, Babel'in milli maç sonrası yaptığı "Flamengo büyük kulüp bir gün neden olmasın" açıklamasının ardından 400 bin euro zam kararı aldı.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 02:04:24 Güncelleme: 02:06:28
    Ryan Babele ayrılık zammı!

    Beşiktaş'ın bu sezonki formda isimlerinden biri olan Babel, Hollanda'nın Almanya karşısında oynadığı maçın ardından Flamengo'ya yeşil ışık yaktı, siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ryan Babele ayrılık zammı!

    Hollandalı yıldız, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü.

    Ryan Babele ayrılık zammı!

    31 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı "Flamengo çok büyük bir kulüp, belki bir gün neden olmasın?" açıklamanın ardından Başkan Fikret Orman harekete geçti.

    Ryan Babele ayrılık zammı!

    Başkan'ın, yönetimdeki kurmaylarına sezon sonunda ayrılma sinyali veren tecrübeli futbolcu için milli ara sonrasında görüşme talimatı verdiği bildirildi.

    Ryan Babele ayrılık zammı!

    Siyah-beyazlıların, yıldız isim için 2+1 yıllık yeni kontrat hazırlığında olduğu kaydedildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN