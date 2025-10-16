CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 16 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 16 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 16 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

16 Ekim 2025 Perşembe
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 16 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 16 Ekim | Gelinim Mutfakta'nın 1694. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 16 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 16 Ekim ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 6 - 10 Ekim tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi, Hanife gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Maysa oldu.

Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu!
