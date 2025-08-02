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Haberler Magazin Savaş Gemisi (Battleship) filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Savaş Gemisi (Battleship) filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu ve başrollerini Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson'un paylaştığı Savaş Gemisi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim türündeki 2009 yapımı Savaş Gemisi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Savaş Gemisi filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 13:03
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Savaş Gemisi (Battleship) filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Savaş Gemisi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Berg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Savaş Gemisi filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI KİM?

Taylor Kitsch

Peter Berg

Brooklyn Decker

Liam Neeson

Rihanna

Alexander Skarsgård

Tadanobu Asano

Jesse Plemons

Hamish Linklater

Gregory D. Gadson

John Tui

Peter MacNicol

Gary Grubbs

Louis Lombardi

Adam Godley

Rami Malek

Josh Pence

Rick Hoffman

Rico McClinton

Leni Ito

Jerry Ferrara

Michelle Arthur

John Bell

Kerry Cahill

David Jensen

Natalia Castellanos

Yutaka Takeuchi

Lloyd Pitts

Drew Rausch

Bill Stinchcomb

Carson Aune

Doug Penty

Joji Yoshida

Stephen Bishop

Joe Chrest

Kyle Russell Clements

Austin Naulty

George O'Hanlon Jr.

Jordan Kirkwood

Dane Justman

Dante Jimenez

Zachariah Selwyn

Robin Atkin Downes

Damien Seanard Parker

Billy Slaughter

Griff Furst

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Savaş Gemisi filminin yapım yılı 2012'dir.

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