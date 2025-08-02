Savaş Gemisi (Battleship) filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Savaş Gemisi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Berg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Savaş Gemisi filminin konusu ne? Savaş Gemisi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.
SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI KİM?
Taylor Kitsch
Peter Berg
Brooklyn Decker
Liam Neeson
Rihanna
Alexander Skarsgård
Tadanobu Asano
Jesse Plemons
Hamish Linklater
Gregory D. Gadson
John Tui
Peter MacNicol
Gary Grubbs
Louis Lombardi
Adam Godley
Rami Malek
Josh Pence
Rick Hoffman
Rico McClinton
Leni Ito
Jerry Ferrara
Michelle Arthur
John Bell
Kerry Cahill
David Jensen
Natalia Castellanos
Yutaka Takeuchi
Lloyd Pitts
Drew Rausch
Bill Stinchcomb
Carson Aune
Doug Penty
Joji Yoshida
Stephen Bishop
Joe Chrest
Kyle Russell Clements
Austin Naulty
George O'Hanlon Jr.
Jordan Kirkwood
Dane Justman
Dante Jimenez
Zachariah Selwyn
Robin Atkin Downes
Damien Seanard Parker
Billy Slaughter
Griff Furst
SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Savaş Gemisi filminin yapım yılı 2012'dir.