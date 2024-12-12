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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Aralık Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Aralık Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Yusuf Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 12 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 17:23 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 17:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Aralık Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YUSUF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Aralık yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Yusuf Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMEL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Aralık yarışmacısı Emel Hanım oldu. Emel Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gülay: 4

Yusuf: 5

Cemile: 4

Murat: 5

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