MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 26 EYLÜL 2024 | MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ise takımlar ödül için yarıştı. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 26 Eylül 2024 tarihli bölümünde sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Mehmet Şef yarışmacılara kılıç balığının nasıl parçalara ayrılması gerektiğini gösterdi ve yarışmacılardan kılıç balığındna yemek yapaları istendi. Ödül oyunu kazananı ise henüz belli olmadı.