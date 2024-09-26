  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 26 EYLÜL 2024 | MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk ödül oyunu ise 26 Eylül Perşembe akşamı oynandı. Kılıç balığından en iyi yemeği yapmaya çalışan takımlardan biri ödülü kazandı. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 26 EYLÜL 2024 | MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ise takımlar ödül için yarıştı. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 26 Eylül 2024 tarihli bölümünde sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Mehmet Şef yarışmacılara kılıç balığının nasıl parçalara ayrılması gerektiğini gösterdi ve yarışmacılardan kılıç balığındna yemek yapaları istendi. Ödül oyunu kazananı ise henüz belli olmadı.

Casper
Ajax - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA HABERLER: Arda Güler için şok iddia! İspanyollar açıkladı: UEFA'ya şikayet edildi...
Başkan Erdoğan'dan BM sonrası Türkevi'nde gazetecilere önemli açıklamalar
F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!
Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz! Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz! 21:59
"Golümü sevgili eşime armağan ediyorum" "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum" 21:58
Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması 21:53
Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! 21:51
F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! 21:42
Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım... Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım... 21:34
Daha Eski
Maçta direkt kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta direkt kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 21:28
Mourinho'dan Avrupa'da yeni rekor! Mourinho'dan Avrupa'da yeni rekor! 21:27
F.Bahçe, Union SG'yi 2 golle devirdi! İzleyin... F.Bahçe, Union SG'yi 2 golle devirdi! İzleyin... 20:27
F.Bahçe - Unions SG | CANLI İZLE F.Bahçe - Unions SG | CANLI İZLE 19:12
Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması! Mourinho'dan İrfan Can ve En-Nesyri açıklaması! 18:43
Barça'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi! Barça'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi! 18:32