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YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Mayıs Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Batuhan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Batuhan Bey oldu. Batuhan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Batuhan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 14 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 19:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Mayıs Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Batuhan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Batuhan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 14 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BATUHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Mayıs yarışmacısı Batuhan Bey oldu. Batuhan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gülpınar: 2

Duygu: 5

Hümeyra: 4

Nadir: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLPINAR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mayıs yarışmacısı Gülpınar Hanım oldu. Gülpınar Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Duygu: 5

Nadir: 6

Batuhan: 5

Hümeyra: 4

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