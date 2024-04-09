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Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Nisan Salı

Survivor All Star 2024, 9 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 9 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 9 Nisan Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 21:50 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Nisan Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 9 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 9 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 9 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 9 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

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