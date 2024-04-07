Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Nisan Pazar

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Nisan Pazar

Survivor All Star 2024, 7 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 7 Nisan Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 23:20
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Nisan Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 7 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
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