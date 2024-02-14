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YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray Bey kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 14 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:55
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Eray Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 14 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Şubat yarışmacısı Candan Hanım oldu. Candan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Eray: 5

Müjgan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 4

Eray: 5

Hazal: 5

Candan: 4

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