SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | 18 Ocak Survivor elenen isim kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 18 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 18 Ocak Perşembe günü ödül oyunu oynandı. Kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda 4 yarışmacı adadan gitmemek için mücadele etti. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken elenen ise yarışmaya veda etti. Survivor'da elenen isim SEDA oldu.