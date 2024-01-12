AFACANLAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE? | Afacanlar İş Başa Düştü filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Afacanlar İş Başa Düştü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Enes Ateş'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Afacanlar İş Başa Düştü filminin konusu ne? Afacanlar İş Başa Düştü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AFACANLAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Emirhan 13 yaşında olan bir çocuktur. Onun ve en yakın arkadaşları Ege ve Berkcan'ın en büyük hayali, babası Sedat'ın güvenlik müdüğü olduğu AVM'de bir gece geçirip gönüllerince VR oyunları oynamaktır. Ünlü bir eserin AVM'de sergileneceği gün babasına destek olmak için AVM'ye giden Emirhan, hayallerine kavuşma fırsatı yakalar. Babası bir talihsizlik sonucu gece nöbetine kalınca Emirhan'da arkadaşlarını AVM'ye çağırır. Bu sırada iki hırsız sergilenen tabloyu çalmak AVM'ye girer. Gençler, tüm gece oyun oynamayı planlarken kendilerini bir anda hırsızlarla büyük bir mücadelenin içinde bulur. Etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlileri dışında AVM'de kimsenin olmadığını düşünen hırsızlar, sabaha kadar kendilerine türlü tuzaklar kuran gençlerle uğraşmak zorunda kalır.

AFACANLAR İŞ BAŞA DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?