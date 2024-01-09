YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 OCAK Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ömer Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

9 Ocak Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu bölüm sonunda belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKNUR KAÇ PUAN ALDI?

8 Ocak Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İlknur Hanım oldu. İlknur Hanım diğer yarışmacılardan şu şekilde puanlar aldı:

Pınar: 4

Ömer: 4

Yusuf: 4

İlkay: 4

İlknur Hanım toplamda 16 puan alarak günü tamamladı.