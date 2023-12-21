MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Eren mi Kıvanç mı? MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 21 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık MasterChef dokunulmazlık kazananı...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in 21 Aralık tarihli bölümünde Eren ve Kıvanç dokunulmazlık için yarıştı. Dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu. Masterchef 3. eleme adayı ise Eren oldu.

20 Aralık Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Eren, eleme adayı ise Batuhan olmuştu.