Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Eren mi Kıvanç mı? MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2023

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Eren mi Kıvanç mı? MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2023

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 21 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:21 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:31
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Eren mi Kıvanç mı? MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 21 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 21 Aralık MasterChef dokunulmazlık kazananı...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in 21 Aralık tarihli bölümünde Eren ve Kıvanç dokunulmazlık için yarıştı. Dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu. Masterchef 3. eleme adayı ise Eren oldu.

20 Aralık Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Eren, eleme adayı ise Batuhan olmuştu.

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