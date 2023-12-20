Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | Masterchef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 20 Aralık 2023

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | Masterchef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 20 Aralık 2023

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 20 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:41 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:11
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | Masterchef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 20 Aralık 2023

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 20 Aralık Çarşamba tarihli bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

19 Aralık tarihli bölümde dokunulmazlığı Kıvanç kazanmıştı.

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