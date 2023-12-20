MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | Masterchef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 20 Aralık 2023

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 20 Aralık Çarşamba tarihli bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

19 Aralık tarihli bölümde dokunulmazlığı Kıvanç kazanmıştı.