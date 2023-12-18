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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 18 ARALIK PAZARTESİ | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükrü kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların ilgisini çekti. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükrü kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 18 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 19:01
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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 18 ARALIK PAZARTESİ | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükrü kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 18 Aralık Pazartesi puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in yemek listesine yarışmacılar şu şekilde puan verdi:

Sebahat: 5

Aybüke: 4

Şahin: 4

Hülya: 5

Şükrü Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı. 19 Aralık Salı gününün yarışmacısı Şahin olacak.

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