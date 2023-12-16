Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı kim olacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 18:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 16 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırlayacakları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümü sonrası dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın son eleme adayı belli olacak. Dokunulmazlık adayı ve eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ölümüyle tüm dünyayı sarsmıştı! Matthew Perry'nin ölüm nedeni kesinleşti: Bu ilaç...
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran!
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor All Star yarışmacıları, mavi ve kırmızı takım kadrosu (RESİMLİ)
Survivor Türkiye ne zaman başlıyor?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! 16:47
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! 16:44
Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor 16:37
Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! 16:37
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! 16:22
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! 16:08
Daha Eski
Fenerbahçe Opet set vermedi Fenerbahçe Opet set vermedi 15:53
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! 15:48
Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! 15:41
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! 15:36
Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! 15:34
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! 15:00