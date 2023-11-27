GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 KASIM | Ay İkizler burcunda: ♊🌙 Değişen ruh hallerine aldırmayın!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 KASIM | Haftanın ilk gününde iş yerinizde şimdiye dek size kaba davranan kişilerden samimi bir adım görebilirsiniz. Bunu fazla kişisel algılamayın aksi halde düşmanların eline koz vermiş olursunuz. İş ilişkilerinizde mesafenizi korumanız sizi herkesten bir adım önde tutacak. Fazla samimiyet veya soğukluk, size bakışı değiştirebilir. Mesafeyi iyi ayarladığınız takdirde üstlerinizin güvenini kazanmanız ise kuvvetle muhtemel. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bugün yaratıcı fikirler elinizden kaçabilir. Sadece birkaç belirsiz fikirle sanatsal bir şeyler yapma isteğiniz olabilir ve bunlardan hoşlanmayabilirsiniz. Bu, başkalarının fikirleriyle çalışmak için iyi bir gün. Harika bir bestecinin müziğini okuyun, çalın, bir ustanın tablosunu kopyalayın. Bu şekilde gelmeyecek yeni fikirleri zorlamaya çalışmadan dürtülerinizi devam ettireceksiniz.

BOĞA BURCU ♉

Yakın bir arkadaşınızın veya aşk partnerinizin dikkatini bir şey o kadar dağıtıyor olabilir ki, bu kişi pek iyi bir arkadaşlık olmayabilir. Arkadaşınız da onların meşguliyetinin kaynağını paylaşmak istemeyecektir. Bu konuda uzun bir konuşma yapmaya çalışmayın. Geri çekilin ve arkadaşınızın bu durumu tek başına kabul etmesine izin verin. Bazen yapabileceğin tek şey budur.

İKİZLER BURCU ♊

Bugün düşünceleriniz ve duygularınız belirsiz olabilir, zihniniz meşgul olabilir. İnsanlar sizinle konuşabilir ama söylediklerinin çoğunu duymazsınız ve daha da azını hatırlarsınız. Bu geçici bir durumdur. İnsanların kaba olduğunuzu düşünmesinden endişelenmeyin. Önemli olanlar senin olmadığını biliyor. Gününüzü kaçış romanları okuyarak geçirin. Bunları hatırlayamamanızın bir önemi yok!

YENGEÇ BURCU ♋

Bugün bazı şüpheleriniz olsa da romantik konular şu anda çok iyi gidiyor olmalı. Sevdiğiniz kişi sessiz ve meşgul olabilir. Güvensizliklerinizin sizi alt etmesine izin vermeyin! Arkadaşınızın başına gelenlerin muhtemelen sizinle çok az ilgisi vardır ve daha çok para meseleleriyle ilgilidir. Partneriniz size doğru zamanı söyleyecektir.

ASLAN BURCU ♌

Bugün evde yapacak o kadar çok şey olabilir ki nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Aile üyeleri pek yardımcı olmuyor. Ellerinizi kaldırmayın ve her şeyin gitmesine izin vermeyin. Odanın etrafına bakın, yapılması gereken bir şey bulun ve onunla ilgilenin. Bunu yapmaya devam edin ve yorulduğunuzda durun. Ziyaretçi bekleseniz bile yorulana kadar çalışmanıza gerek yok. Evleri de dağınık oluyor!

BAŞAK BURCU ♍

Bugün aklınızda paranormal olaylar olabilir. İlgili konulardaki kitaplar ilginizi çekebilir, bu nedenle muhtemelen günü okuyarak geçirmek isteyeceksiniz. Bazı kavramlar size bile tuhaf gelebilir ama henüz bunları bir kenara atmayın. Şimdi önemli olan açık fikirli olmaktır. Her gün tuhaf şeyler keşfediliyor.

TERAZİ BURCU ♎

Bir arkadaşınıza karşı hissettiğiniz güçlü bir sadakat bağı, bugün sizi hassas bir duruma sürükleyebilir. Arkadaşınız sizden imkansız olmasa da zor olan bir iyilik yapmanızı isteyebilir. Durumu inceleyin ve yardım edebileceğiniz bir yol olup olmadığına bakın. Değilse, daha sonra telafi etmeye çalışmanız gerekecek. Bazen yapabileceğin tek şey budur.

AKREP BURCU ♏

Özellikle sezgileriniz varsa, bugün kafa karışıklığı hakim olabilir. Rahatsız edici olabilecek tuhaf titreşimler alabilirsiniz. Bunları anlamlandırmaya çalışmayın. ESP'niz biraz bozuk olabilir veya duygularını hissettiğiniz insanlar stresli ve yönsüz olabilir. Ya da her ikisi de olabilir. Her iki durumda da yarın normale dönmelisiniz.

YAY BURCU ♐

Bugün bazı tuhaf rüyalar veya vizyonlar karşınıza çıkabilir. Onlara çok fazla stok koymayın. Görüntülerin kısmen geçmişinizden sahneler, kısmen son zamanlarda aldığınız bilgiler, kısmen de geleceğe dair kendi korkularınız olduğunu görebilirsiniz. Onlara bu şekilde bakarsanız, size ne söylediklerini görebilmelisiniz. Geleceğe dair kehanetler değiller.

OĞLAK BURCU ♑

Arkadaşlarınızdan alacağınız bilgiler mali güvenliğiniz konusunda biraz endişelenmenize neden olabilir. Eğer duyduğunuz haber doğruysa, tehlikede gibi görünen bir hedefe ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Olmayabilir! Hemen sonuca varmadan ve paniğe kapılmadan önce gerçekleri kontrol edin. Endişelenecek bir şey olmadığını görebilirsiniz.

KOVA BURCU ♒

Genellikle yakınınızdakilerle güçlü bir sezgisel bağınız vardır, ancak bugün beyninizin o kısmının kapandığını hissedebilirsiniz. Kafa karıştırıcı mesajlar alabilirsiniz veya hiçbir şey alamazsınız. Hediyeni kaybetmedin o yüzden endişelenme. Şimdilik kelimelere güvenmeniz gerekecek!

BALIK BURCU♓

Bugün ev işlerine odaklanmak zor olabilir. Zihniniz manevi ve entelektüel ilgiler gibi daha yüce konulardadır ve kendinizi tembel hissedersiniz. Hiçbir şey yapmamak sorun değil. Her gün kendini nakavt etmene gerek yok! Evde dinlenin, kitap okuyun, televizyon izleyin ve bir şey yapmanız gerekiyorsa yemek yapın. Ev işleriniz kendinizi daha enerjik hissedene kadar bekleyebilir.