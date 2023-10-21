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DENGESİZ (Unhinged) FİLMİNİN KONUSU NE? | Dengesiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Derrick Borte'nin oturduğu ve başrolüne Russell Crowe'un hayat verdiği Dengesiz filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim türündeki 20 yapımı Dengesiz hakkında arama motorlarında araştırılan 'Dengesiz filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:40
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DENGESİZ (Unhinged) FİLMİNİN KONUSU NE? | Dengesiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dengesiz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Derrick Borte'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dengesiz filminin konusu ne? Dengesiz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DENGESİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Russell Crowe
  • Caren Pistorius
  • Gabriel Bateman
  • Jimmi Simpson
  • Juliene Joyner
  • Austin P. McKenzie
  • Brett Smrz
  • Anne Leighton
  • Stephen Louis Grush
  • Deven MacNair
  • Sylvia Grace Crim
  • Lucy Faust
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