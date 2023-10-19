MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 19 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 19 Ekim Perşembe akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 19 Ekim Perşembe günü sakatat lezzetleri yapılacak. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.
19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 19 Ekim Perşembe tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
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