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ÖLÜMSÜZ (Unbreakable) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölümsüz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda M. Night Shyamalan'ın oturduğu ve başrollerini Bruce Willis, Samuel L. Jackson ve Robin Wright'ın paylaştığı Ölümsüz filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim türündeki 2000 yapımı Ölümsüz hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ölümsüz filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 15:00
ÖLÜMSÜZ (Unbreakable) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölümsüz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ölümsüz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tüm yolcuların hayatlarını kaybettiği büyük tren kazasından kurtulabilen tek kişi David Dunn olur. İşin daha da ilginç yanı Dunn'ın tek bir çizik bile almadan bu kazayı atlatmış olmasıdır. Bu mucizevi durum tüm insanların ilgisini çeker, en başta da bir çizgi roman müptelası ve koleksiyoncusu olan Elijah Price'ın... Price David Dunn'la tanışmak ister ve bu amacına ulaştığında ona bu kazayla ve bu gibi kazalardan nasıl kurtulduğuyla ilgili gizemli bir teoriden bahseder. Dunn'a başlarda gerçek dışı gelen bu teori zamanla kendini keşfetmeye giden yolun ilk adımı olacaktır.

ÖLÜMSÜZ OYUNCULARI KİM?

  • M. Night Shyamalan
  • Bruce Willis
  • Samuel L. Jackson
  • Spencer Treat Clark
  • Robin Wright
  • Davis Duffield
  • Charlayne Woodard
  • Joey Hazinsky
  • Elizabeth Lawrence
  • John Rusk
  • Leslie Stefanson
  • Michael Kelly
  • Eamonn Walker
  • Bostin Christopher
  • Damian Young
  • Chance Kelly
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