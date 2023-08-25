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KOD 355 FİLMİNİN KONUSU NE? | Kod 355 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Simon Kinberg'in oturduğu Kod 355 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2022 yapımı Kod 355 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kod 355 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:40
KOD 355 FİLMİNİN KONUSU NE? | Kod 355 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Kod 355 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Simon Kinberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kod 355 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOD 355 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

KOD 355 OYUNCULARI KİM?

  • Jessica Chastain
  • Diane Kruger
  • Fan Bingbing
  • Penélope Cruz
  • Sebastian Stan
  • Lupita Nyong'o
  • Édgar Ramírez
  • Marion Cotillard
  • Evie Wray
  • Jason Flemyng
  • Raphael Acloque
  • Sylvester Groth

KOD 355 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Theresa Rebeck ve Kinberg tarafından, Rebeck'in bir hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan bir Amerikan aksiyon casus filmi Kod 355, 2022 yapımıdır.

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