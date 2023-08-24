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MASTERCHEF ALL STAR AZERBAYCAN DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 24 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Sevilen yarışmada son olarak Yarışmacılar ve şefler, kardeş ülke Azerbaycan'ı gezip yemeklerinden tattılar ve soluğu yeniden tezgah başında aldılar. Azerbaycan'ın mutfağından tabakları çıkaran yarışmacılara puanlamayı da konuklar yaptı. Peki, 24 Ağustos MasterChef'te hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 00:27
MASTERCHEF ALL STAR AZERBAYCAN DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 24 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu!

TV8 ekranlarında MasterChef heyecanı tırmanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, All Star sezonunda yeni bir dış oyununu hayata geçirdi. Kardeş ülke Azerbaycan'da, yöresel lezzetleri en başarılı şekilde yaparak iki takım üyesini potaya dahil etmemek için takımlar yarıştı. İşte, MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF AZERBAYCAN DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef All Star ekibi Azerbaycan'daydı! Dış oyunu Azerbaycan'da gerçekleştiren şefler ve yarışmacılar, ilk olarak kardeş ülkeyi karış karış gezdi ve yemeklerinden denedi. Ardından yemek yapmak için tezgahlarına geçtiler.

Yemeklerin, konuklar tarafından tadım ve değerlendirme işlemi yapıldı. Haftanın son takım oyununun kazananı mavi takım oldu, kırmızı takım bireysel dokunulmazlıkta yeniden yemek yaptı.Yemeklerin, konuklar tarafından tadım ve değerlendirme işlemi yapıldı. Haftanın son takım oyununun kazananı mavi takım oldu, kırmızı takım bireysel dokunulmazlıkta yeniden yemek yaptı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Değerlendirme sonunda Tanya, Kıvanç, Esra, Sergen, Suna'nın tabakları başarılı bulundu. Suna ile Esra son ikiye kaldı ve dokunulmazlık Esra'nın oldu.

GECENİN ELEME ADYALARI KİMLER OLDU!

MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları Barış ve Eray oldu.

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