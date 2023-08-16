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WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NE? | Wonder Women 1984 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği 2020 yapımı Wonder Women 1984 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Wonder Women 1984 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:10
WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NE? | Wonder Women 1984 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Wonder Women 1984 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Wonder Women 1984 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı fantastik macera filmi Wonder Women 1984 detayları haberimizde...

WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gal Gadot'un süper kahramanı canlandırdığı Wonder Woman 1984, Diana Prince'in zengin iş insanı Max Lord ve trajik bir olay sonucu kötü birine dönüşen Cheetah'a karşı olan mücadelesini anlatıyor.

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WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gal Gadot
  • Chris Pine
  • Kristen Wiig
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