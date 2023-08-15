Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 15 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 15 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında belli oldu. Sevilen yarışma programı MasterChef All Star 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan 58. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? sorusu da bu bağlamda yarışmanın sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 15 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? İşte son bölümde yaşananlar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 00:48 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 01:10
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 15 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

15 Ağustos Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef All Star izleyicileri ekran karşısına kilitledi. Fenomen yarışma programında pazar günü eleme oyunu oynanmış ve Mert yarışmaya veda etmişti. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kozlarını paylaşırken şefler menüde esnaf lezzetlerinin yapılmasını istedi. Peki, 15 Ağustos MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

15 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

MasterChef All Star 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in yer aldığı MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda menüde esnaf lezzetleri vardı. Oyun sırasında tansiyon yükselirken Sergen ile Alican arasında bir gerginlik yaşandı. Yarışmacıların birbiriyle atışmaya başlamasıyla Mehmet Şef olaya müdahil oldu ve çeşitli uyarılarda bulundu.

Dokunulmazlık oyunun kazananı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yaptığı değerlendirme sonrasında belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK BARBAROS'UN

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Eleme potasına gitmemek için hünerlerini sergileyen yarışmacılar şeflere sunumlarını yaptı. Şeflerin açıkladığı karar doğrultusunda dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

15 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan 2 yarışmacı yeni haftanın ilk eleme adayı seçilerek potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Sergen'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım içinde yapılan oylama sonunda Esra oldu.

DİĞER
Gözyaşlarıyla babasını son yolculuğuna uğurladı! Hazar Ergüçlü’nün en acı günü...
Tanju Özcan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: Kılıçdaroğlu'nun içinde 'Dersim Harekatı'ndan dolayı Atatürk'e karşı kin var
G.Saray play-off'ta! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Zaniolo sonrası bombalar patlıyor! G.Saray'dan 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Banliyö 13: Ultimatom konusu ne?
Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! 00:05
Okan Buruk'tan flaş Rashica ve Zaniolo açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Rashica ve Zaniolo açıklaması! 23:32
Ergin Ataman: Takımın enerjisi beni memnun ediyor Ergin Ataman: Takımın enerjisi beni memnun ediyor 22:37
G.Saray evinde turladı! Play-off'a yükseldi G.Saray evinde turladı! Play-off'a yükseldi 22:55
G.Saray play-off'ta! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum G.Saray play-off'ta! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 22:59
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini açıkladı! Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 23:05
Daha Eski
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! 20:35
Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti 21:30
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:35
F.Bahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor! 21:58
Fırtına derbiye hazırlanıyor! Fırtına derbiye hazırlanıyor! 21:59
12 Dev Adam grubu lider tamamladı! 12 Dev Adam grubu lider tamamladı! 22:06