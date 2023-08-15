MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 15 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

15 Ağustos Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef All Star izleyicileri ekran karşısına kilitledi. Fenomen yarışma programında pazar günü eleme oyunu oynanmış ve Mert yarışmaya veda etmişti. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kozlarını paylaşırken şefler menüde esnaf lezzetlerinin yapılmasını istedi. Peki, 15 Ağustos MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

15 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

MasterChef All Star 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in yer aldığı MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda menüde esnaf lezzetleri vardı. Oyun sırasında tansiyon yükselirken Sergen ile Alican arasında bir gerginlik yaşandı. Yarışmacıların birbiriyle atışmaya başlamasıyla Mehmet Şef olaya müdahil oldu ve çeşitli uyarılarda bulundu.

Dokunulmazlık oyunun kazananı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yaptığı değerlendirme sonrasında belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK BARBAROS'UN

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Eleme potasına gitmemek için hünerlerini sergileyen yarışmacılar şeflere sunumlarını yaptı. Şeflerin açıkladığı karar doğrultusunda dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

15 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan 2 yarışmacı yeni haftanın ilk eleme adayı seçilerek potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Sergen'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım içinde yapılan oylama sonunda Esra oldu.