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RAMBO 4 FİLMİNİN KONUSU NE? | Rambo 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Sylvester Stallone'nin oturduğu Rambo 4 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2008 yapımı Rambo 4 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Rambo 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:30
RAMBO 4 FİLMİNİN KONUSU NE? | Rambo 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rambo 4 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Sylvester Stallone'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Rambo 4 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

RAMBO 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Vietnam gazisi John Rambo, tüm yaşamı boyunca çok sayıda dehşet ve ölüm dolu hikayelerin içinden geçmiştir. Ancak bütün bunlardan uzaklaşmak sureti ile daha dingin bir hayatın zamanı gelmiştir. Kendi mesleğince bir emeklilik yaşarken hesapta olmayan bir son görev çıkar karşısına. Ansızın yeniden silahına sarılıp, hiç gücünden kaybetmemişçesine eski günlerine geri dönecektir. Tayland'da Hıristiyan insan hakları misyoneri olarak görev yapan bir grup ortadan kaybolmuştur. Sylvester Stallone yirmi yıl aradan sonra yeniden Rambo 4 ile karşımızda.

RAMBO 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Sylvester Stallone
  • Julie Benz
  • Matthew Marsden
  • Graham McTavish
  • Paul Schulze
  • Tim Kang
  • Maung Maung Khin
  • Aung Theng
  • Han Pik
  • Reynaldo Gallegos
  • Ken Howard
  • Aung Aay Noi

RAMBO 4 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rambo: Son Kan'ın devam filmi niteliğinde olan Rambo 4, 2008 yılında gösterime girmiştir.

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