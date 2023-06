JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | John Wick 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

John Wick 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, John Wick 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon filmi John Wick 3 detayları haberimizde...

JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne $14 milyon değer biçilen ve The High Table üyesi birini öldürdüğü için gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor.