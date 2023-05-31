SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 31 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 31 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 31 Mayıs Çarşamba günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

31 MAYIS ÇARŞAMBA SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.