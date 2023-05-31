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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 31 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 31 Mayıs Çarşamba tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 31 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 31 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 31 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 31 Mayıs Çarşamba günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

31 MAYIS ÇARŞAMBA SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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