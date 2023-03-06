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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'a veda eden isim

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler mücadelesinde pota kırmızı takımdan oluştu. Pazartesi akşamı ünlüler konseyi öncesinde takımlar ödül oyununa çıktı. Dört ismin yer aldığı potada bir isim Survivor hayallerine veda eden isim büyük merak konusu haline geldi. İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 01:50
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor'a veda eden isim

Survivor'da heyecan devam ediyor. Takımlar, hedefe giden yolda zorluklara karşı yarış veriyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı, 6 Mart akşamı haftanın ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ardından ada konseyinde bir isim veda etti. İşte, Survivor'da kazanan ve veda eden isim...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacılar, haftanın heyecanla beklenen ödül müsabakasına çıktı. İki takımdan biri oyunu almaları durumunda ızgara et, patates püresi ve salata yeme şansı elde etti.

Oyunun kadınlar yarışını ünlüler kazanırken yarışmada erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı. Yarış en iyilerle devam etti ve kazanan yeniden gönüllüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Geri bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. Oylama sonucunda veda eden isim Aysu oldu.

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