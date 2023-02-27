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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 27 Şubat 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

27 ŞUBAT SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 27 Şubat Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

27 ŞUBAT SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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