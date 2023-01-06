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VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Chris Sanders üstlendiği 2020 yapımı Vahşetin Çağrısı filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Vahşetin Çağrısı filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 11:51 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:01
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı komedi macera filmi Vahşetin Çağrısı detayları haberimizde...

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Harrison Ford
  • Omar Sy
  • Dan Stevens
  • Karen Gillan
  • Cara Gee
  • Bradley Whitford
  • Terry Notary
  • Thomas Adoue Polk
  • Greg Tarzan Davis
  • Jean Louisa Kelly
  • Abraham Benrubi
  • Colin Woodell
  • Wes Brown
  • Michael Horse
  • Adam Fergus
  • Brad Greenquist
  • Tim De Zarn
  • Aria Lyric Leabu
  • Anthony Fox
  • Mickey Parke
  • Larry Cedar
  • Chris Graham
  • Scott MacDonald
  • Karl Makinen
  • Kirk Geiger
  • Preston Bailey
  • Micah Fitzgerald

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