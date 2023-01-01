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Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu nedir? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 5 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstlendiği 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma' filminin konusu, karakterleri ve seslendiren sanatçılar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 15:01
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu nedir? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri film serisi izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri olarak hafızalarda yer edinirken; serinin beşinci filmi olan 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'nın konusu araştırılmaya başladı. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

BUZ DEVRİ 5 BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİM SESLENDİRİYOR?

Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçen serinin beşinci filmininTürkçe seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. İşte Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler:

  • Ali Poyrazoğlu
  • Haluk Bilginer
  • Yekta Kopan
  • Altan Erkekli
  • Ecem Uzun
  • Didem Barış Atlıhan
  • Barış Özgenç

BUZ DEVRİ 5 OYUNCULARI

  • Ray Romano Manny
  • John Leguizamo Sid
  • Denis Leary Diego
  • Queen Latifah Ellie
  • Adam DeVine Julian
  • Nick Offerman
  • Max Greenfield Roger
  • Stephanie Beatriz
  • Melissa Rauch Francine
  • Carlos Ponce[
  • Michael Strahan Teddy
  • Jessie J Brooke
  • Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel
  • Chris Wedge Scrat
  • Keke Palmer Peaches
  • Jennifer Lopez Shira
  • Sean William Scott Crash
  • Josh Peck Eddie
  • Wanda Sykes Granny
  • Simon Pegg Buck
  • Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama

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