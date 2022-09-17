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LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğuna Wes Ball'ın oturduğu, James Dashner'ın adlı romanından uyarlanan bilimkurgu ve aksiyon türlerindeki 2014 yapımı ABD filmi Labirent: Ölümcül Kaçış'ın konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya devam ederken Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) oyuncuları kimler?

2014 yapımı Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filmi, televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak ve film, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Yönetmenliğini Wess Ball'ın üstlendiği Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filminin konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiğine dair merak edilenler haberimizde...

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ (THE MAZE RUNNER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey, her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır.

Güneş batarken ise kapı kapanıyordur. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra Teresa adında bir genç kızı bırakılır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ (THE MAZE RUNNER) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İlk olarak 11 Eylül 2014'te Malezya'da; ardından 19 Eylül 2014'te ABD'de vizyona giren Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filminin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Dylan O'Brien - Thomas
  • Kaya Scodelario - Teresa
  • Thomas Brodie-Sangster - Newt
  • Will Poulter - Gally
  • Ki Hong Lee - Minho
  • Aml Ameen - Alby
  • Blake Cooper - Chuck
  • Dexter Darden - Frypan
  • Chris Sheffield - Ben
  • Jacob Latimore - Jeff
  • Alexander Flores - Winston
  • Randall D. Cunningham - Clint
  • Joe Adler - Zart
  • Patricia Clarkson - Ava Paige

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