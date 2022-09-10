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TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kim Seoong-hun'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kore yapımı Tünel filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Tünel filminin konusu nedir? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Tünel hakkında tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:21
TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tünel (The Tunnel) filmi televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. unutulmaz bir deneyim yaşatan Kore filmi hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılırken Tünel filminin konusu nedir? | Tünel (The Tunnel) filminin oyuncuları kimler? Tünel filmi ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Tunnel Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptı hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girdi.

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
  • Bae Doo-Na / Se-Hyun
  • Oh Dal-Su / Dae-Kyung
  • Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
  • Nam Ji-hyun / Mi-Na
  • Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
  • Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i
  • Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
  • Han Sung-Chun / dron teknisyeni
  • Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
  • Ye Soo-Jung / yaşlı anne
  • Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A
  • Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B
  • Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
  • Kim Hae-Sook / Bakan
  • Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
  • Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
  • Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı
  • Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi
  • Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri
  • Lee Sang-Hee / YTN muhabiri
  • Kang Shin-Chul / ajan
  • Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi
  • Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses
  • Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)
  • Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)
  • Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)
  • Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)
  • Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)

TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi 2 saat 6 dakikadır. Hayatta kalmayı konu edinen Tünel filmi, Güney Kore'de çekilmiştir.

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