Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı macera ve dram filmi Pi'nin Yaşamı detayları haberimizde...

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çifte Oscarlı yönetmen Ang Lee'den dört Oscarlı muazzam bir görsel şölen... Pi adında Hintli bir çocuk, ailesinin sahip olduğu hayvanat bahçesinde mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak belediyenin yardımları kesilince, Kanada'ya taşınmaktan başka çareleri kalmaz. Tüm hayvanları da alarak gemi ile yola çıkarlar. Yolda yakalandıkları fırtına şiddetlenir ve gemi batar. Tüm hayvanlar ve Pi'nin ailesi hayatını kaybeder. Geriye bir tek Richard Parker adındaki kaplan kalmıştır. Pi ile aynı sandalda aç ve susuz, esir kalırlar.

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