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KAPIMDAKİ CASUS (SPY NEXT DOOR) FİLMİNİN KONUSU NE? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Brian Levant'ın üstlendiği 2010 yapımı Kapımdaki Casus filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon ve komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Kapımdaki Casus filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:00
KAPIMDAKİ CASUS (SPY NEXT DOOR) FİLMİNİN KONUSU NE? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kapımdaki Casus filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2010 yapımı komedi ve aksiyon filmi Kapımdaki Casus detayları haberimizde...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob'un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian'ın çocuklarının dostluğunu kazanmak... Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob'un baş düşmanı Rus terörist Poldark, hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Madeline Carroll: Farren
  • Jackie Chan: Bob Ho
  • Amber Valletta: Gillian
  • Will Shadley: Ian
  • Katherine Boecher: Tatiana Creel
  • Magnús Scheving: Anton Poldark
  • Alina Foley: Nora
  • Lucas Till: Larry
  • Billy Ray Cyrus: Colton James
  • George Lopez: Glaze
  • Mia Stallard: Genç Kız
  • Geraldine Alejandra

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