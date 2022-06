ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çırak (The Protégé) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Çırak (The Protégé) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Çırak (The Protégé) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Çırak (The Protégé) detayları haberimizde...

ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam'a dönmek zorunda kalır.