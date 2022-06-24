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ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çırak (The Protégé) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Martin Campbell'IN üstlendiği 2021 yapımı Çırak (The Protégé) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Çırak (The Protégé) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00
ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çırak (The Protégé) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Çırak (The Protégé) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Çırak (The Protégé) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Çırak (The Protégé) detayları haberimizde...

ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam'a dönmek zorunda kalır.

ÇIRAK (THE PROTEGE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Maggie Q: Anna Dutton
  • Samuel L. Jackson: Moody Dutton
  • Michael Keaton: Rembrandt
  • Robert Patrick: Billy Boy
  • Ray Fearon: Duquet
  • Madalina Anea: Jane
  • Lili Rich: DOLL'S Friend
  • David Rintoul: Edward Hayes
  • Patrick Malahide: Vohl
  • Gong Li
  • Gamba Cole: Benny
  • Ekaterina Baker: Technician Lo
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