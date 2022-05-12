Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde doruğa çıktı. Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 23:20
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu oynandı.

Yarışmacılar bakım ve dinlenme ödülü için kozlarını paylaştı. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan ödül oyunu büyük bir rekabet içinde geçti.

Parkurun ardından değişik bir oyun sonu yarışmacıları bekledi. Mekanizmadaki deliklerin içine topları en önce sokabilen yarışmacı takımına sayıyı getirdi. Peki Survivor 12 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Yarışmayı kazanan Gönüllüler takımı yemeklerini yemesinin ardından bakım ve dinlenme ödülünün sahibi oldu. Ödülü doyasıya kutlayan Gönüllüler takımı keyifli anlar yaşadı.

DİĞER
Survivor Sema Aydemir'in ikizi Seda'nın 19 yıllık eşi bakın kim çıktı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Fenerbahçe Beko'yu 3-2 yenen Vakıfbank şampiyon oldu
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
Ligde haftanın hakemleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Ödül oyununu kim kazandı? Gerilim dolu anlar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Xiaomi 12 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro kaç TL? İşte detaylar...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad 3 puanı 3 golle aldı! Real Sociedad 3 puanı 3 golle aldı! 23:18
Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi! Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi! 22:16
Coutinho'nun bonservisi alındı! Coutinho'nun bonservisi alındı! 22:15
Fenerbahçe Safiport'tan farklı tarife! Fenerbahçe Safiport'tan farklı tarife! 21:37
Cicaldau'dan Terim sözleri! "Bana çok yardımcı oldu" Cicaldau'dan Terim sözleri! "Bana çok yardımcı oldu" 20:56
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 20:29
Daha Eski
Ligde haftanın hakemleri açıklandı! Ligde haftanın hakemleri açıklandı! 20:17
Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu! Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu! 19:57
Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! 13:09
G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı 13:29
Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! 13:37
Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu! Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu! 14:47