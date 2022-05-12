SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu oynandı.

Yarışmacılar bakım ve dinlenme ödülü için kozlarını paylaştı. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan ödül oyunu büyük bir rekabet içinde geçti.

Parkurun ardından değişik bir oyun sonu yarışmacıları bekledi. Mekanizmadaki deliklerin içine topları en önce sokabilen yarışmacı takımına sayıyı getirdi. Peki Survivor 12 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Yarışmayı kazanan Gönüllüler takımı yemeklerini yemesinin ardından bakım ve dinlenme ödülünün sahibi oldu. Ödülü doyasıya kutlayan Gönüllüler takımı keyifli anlar yaşadı.