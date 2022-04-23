Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 23 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 23 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde oynanacak haftanın 2. dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 23 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 23 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 23 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlığı...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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