SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 23 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlığı...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK | HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM