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Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte son bölümde yaşananlar...

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 10 Mart'ta yayınlanan yeni bölümde keyifli dakikalar yaşandı. İki takımın yarışmacıları ödül için Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyun sonunda kazanan ise lezzetli bir yemek ödülünün sahibi oldu. İşte, Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım kazananı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 23:33
Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte son bölümde yaşananlar...

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 10 Mart'ta yayınlanan yeni bölümde keyifli dakikalar yaşandı. İki takımın yarışmacıları ödül için Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyun sonunda kazanan ise yemek ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler takımı, sezonun ilk Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen oyunda kazanan takım ünlüler oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından kazanan takım ünlüler oldu.

Ödül ise zeytin yağı ve zeytin yağı ile yapılan yaprak sarma ile biber dolma oldu. Öte yandan kazanan takım Bergen filmini izleme fırsatı buldu.

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