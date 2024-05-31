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Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı Hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Final müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı Hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:10
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Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı Hangi kanalda? Saat kaçta?

Dortmund - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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