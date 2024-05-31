Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 31 Mayıs Cuma

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 31 Mayıs Cuma günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 31 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.