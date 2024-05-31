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ALTINKILIÇ HALKA ARZ SONUÇLARI | Altınkılıç Gıda kaç lot dağıttı, işlem tarihi ne zaman? Hisse bedeli ne kadar?

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamesinin onaylanmasının ardından halka arz edileceğini açıkladı. 29 - 30 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Altınkılıç Gıda'ya yatırım yapanlar arama motorlarında 'Altınkılıç Gıda kaç lot dağıttı, işlem tarihi ne zaman? Hisse bedeli ne kadar?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 12:00
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ALTINKILIÇ HALKA ARZ SONUÇLARI | Altınkılıç Gıda kaç lot dağıttı, işlem tarihi ne zaman? Hisse bedeli ne kadar?

ALTINKILIÇ HALKA ARZ SONUÇLARI | Süt ve süt ürünlerinin üretim ve dağıtımını gerçekleştiren Altınkılıç Gıda, 29 - 30 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. SPK'nın onayıyla halka arz olan şirketin halka arz sonuçları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Altınkılıç Gıda kaç lot dağıttı, işlem tarihi ne zaman? Hisse bedeli ne kadar? İşte detaylar...

ALTINKILIÇ GIDA KAÇ LOT DAĞITTI, İŞLEM TARİHİ NE ZAMAN?

Altınkılıç Gıda halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve Borsa işlem tarihi belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ALTINKILIÇ GIDA HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

İşletme Sermayesi: 65-70%

Burhaniye OSB Tesis Yatırımı:10-12%

Makine Alım, İyileştirme ve Modernizasyon:3-4%

Mevcut Yeni Ürünlere İlişkin Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri: 4-5%

Finansal Borçların Kapatılması: 12-15%

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