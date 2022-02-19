Haberler Magazin Hande Erçel Kerem Bursin aşkı bitti mi? Hande Erçel'den çok konuşulacak Kerem Bursin hamlesi

Hande Erçel Kerem Bursin aşkı bitti mi? Hande Erçel'den çok konuşulacak Kerem Bursin hamlesi

Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıldıkları iddia edilen ancak haberlere sessiz kalan ünlü çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarının bazılarının önce yorumlarını ardından da fotoğrafın kendisini sildi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:46
Hande Erçel Kerem Bursin aşkı bitti mi? Hande Erçel'den çok konuşulacak Kerem Bursin hamlesi

Final yapan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Erçel, Bürsin ile sevgili olduklarını ilan ettikten sonra Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları da sildi.

Hande Erçel'in kalan postlarının altına ise "Bunu da sil bari" yorumları yağıyor.

KEREM BÜRSİN FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Kerem Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.


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