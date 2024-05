Cuma Hutbesi DİYANET 24 MAYIS 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES─░ D─░YANET 24 MAYIS ­čĄ▓ Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her hafta Cuma g├╝nleri belirlenerek camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. ─░slam dininde Cuma namaz─▒ ├Âncesi cemaate hitap edilen k─▒sa bir vaaz niteli─čindeki Cuma hutbesini merak edenler, 24 May─▒s Cuma hutbesi, konusu, PDF ─░ND─░R sorgulamalar─▒ yap─▒yor. ─░┼čte 24 May─▒s 2024 Cuma hutbesi detaylar─▒...

24 MAYIS CUMA HUTBES─░ KONUSU

24 May─▒s 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu '─░slam Mefk├╗resini Diri Tutal─▒m' olarak belirlendi.

'─░slam Mefk├╗resini Diri Tutal─▒m'

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in insanlar─▒ tevhit inanc─▒na davetinin ilk g├╝nleriydi. M├╝sl├╝man olanlar─▒n say─▒s─▒ g├╝n ge├žtik├že art─▒yordu. M├╝┼črikler, onlar─▒ inan├žlar─▒ndan d├Ând├╝rmek i├žin her yolu deniyorlard─▒. Davas─▒ndan vazge├žirmek i├žin amcas─▒ Eb├╗ T├ólib'i, Peygamberimiz (s.a.s)'e g├Ânderdiler. Ancak Res├╗lullah (s.a.s), hak ve hakikat yolculu─čundan asla geri ad─▒m atmad─▒ ve kararl─▒l─▒─č─▒n─▒ ┼č├Âyle ifade etti: "Allah'a yemin olsun ki sa─č elime g├╝ne┼či, sol elime de ay─▒ koysalar, Allah dinini g├╝├žlendirinceye veya bu yolda can─▒m─▒ verinceye kadar davamdan asla vazge├žmeyece─čim."

Aziz M├╝minler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bu tavr─▒ ve duru┼ču ile asl─▒nda ─░slam'─▒n bir mefk├╗resi, bir ideali oldu─čunu bizlere ├Â─čretiyordu. Bu ideal, insanlar─▒n zihnini ve g├Ânl├╝n├╝ Allah'a iman ile ayd─▒nlatma gayretidir. ─░'l├ó-yi kelimetullah, yani Allah'─▒n Y├╝ce ismini yery├╝z├╝n├╝n d├Ârt bir taraf─▒na duyurma kararl─▒l─▒─č─▒d─▒r. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in ├Ârnek ahlak─▒ ile insanl─▒─č─▒ bulu┼čturma ├žabas─▒d─▒r. Bu ideal, yery├╝z├╝nde ilim ve hikmete, sevgi ve sayg─▒ya, ┼čefkat ve merhamete dayal─▒ bir medeniyet olu┼čturma azmidir. Zulme ve k├Ât├╝l├╝─če engel olma, adalet ve iyili─či d├╝nyaya h├ókim k─▒lma iradesidir. Nitekim Y├╝ce Rabbimiz bu iradeye sahip ├ž─▒kmam─▒z i├žin ┼č├Âyle buyurmaktad─▒r: "─░├žinizden hayra ├ža─č─▒ran, iyili─či emredip k├Ât├╝l├╝─č├╝ meneden bir topluluk bulunsun. ─░┼čte onlar kurtulu┼ča erenlerdir."

K─▒ymetli M├╝sl├╝manlar!

─░slam mefk├╗resinin dayana─č─▒ Kur'an-─▒ Kerim ve Peygamber Efendimizin s├╝nnet-i seniyyesidir. Bu iki kaynaktan beslenen M├╝sl├╝manlar, yery├╝z├╝nde insanca ya┼čamay─▒ temin etmek i├žin gayret g├Âsterdiler. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in vefat─▒ndan be┼č y─▒l sonra Kud├╝s'├╝ zulm├╝n esaretinden kurtar─▒p d├óru'ssel├óm, bar─▒┼č ve esenlik yurdu k─▒ld─▒lar. Yedi y─▒l sonra da Diyarbak─▒r surlar─▒na ─░slam sanca─č─▒n─▒ dikerek Anadolu'ya ─░slam g├╝ne┼činin do─čmas─▒na vesile oldular."

De─čerli M├╝minler!

Aziz milletimiz de ─░slam'la ┼čereflendikten sonra as─▒rlarca ─░slam'─▒n sancaktarl─▒─č─▒n─▒ yapt─▒. Ecdad─▒m─▒z, bu kutlu dava u─črunda y─▒lmadan ve y─▒k─▒lmadan seferden sefere, zaferden zafere ko┼čtu. Allah'─▒n izni ve yard─▒m─▒yla Malazgirt'te destan yazd─▒. Anadolu'nun kap─▒lar─▒n─▒ hi├ž kapanmamak ├╝zere ─░slam'a a├žt─▒. A┼č─▒lmaz denen bur├žlar─▒ a┼čt─▒, y─▒k─▒lmaz denen kaleleri y─▒kt─▒ ve ─░stanbul'u fethetti. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in "─░stanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne g├╝zel komutan, onu fetheden ordu ne g├╝zel ordudur."3 m├╝jdesine nail oldu. Milletimiz iman─▒ndan ald─▒─č─▒ g├╝├žle her t├╝rl├╝ imk├óna sahip i┼čgalcileri ├çanakkale'de b├╝y├╝k bir yenilgiye u─čratt─▒. B├╝t├╝n zorluklara ra─čmen Mill├« M├╝cadele'den birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal ve istikbalini per├žinledi.

Aziz M├╝sl├╝manlar!

Bug├╝n bizlere d├╝┼čen, ─░slam'─▒n ├Â─čretti─či y├╝ce idealleri diri tutmakt─▒r. Birlik ve beraberli─čimize, karde┼člik ve muhabbetimize her daim sahip ├ž─▒kmakt─▒r. ├ťlkemize ve milletimize kurulan tuzaklar─▒ bo┼ča ├ž─▒kartmak i├žin her alanda g├╝├žl├╝ olmakt─▒r. K├Ât├╝l├╝─č├╝n yerine iyili─či, zulm├╝n yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi h├ókim k─▒lmakt─▒r. Bu ulvi de─čerlerin ya┼čand─▒─č─▒ ve ├Â─čretildi─či g├╝├žl├╝ aile yuvalar─▒ kurmakt─▒r. Gelece─čimizin teminat─▒ evlatlar─▒m─▒z─▒ milli ve manevi de─čerlerine ba─čl─▒, topluma ve insanl─▒─ča faydal─▒ nesiller olarak yeti┼čtirmektir. Hutbemi, ba┼čta Gazze ve Filistin olmak ├╝zere t├╝m mazlumlar─▒n zafere ula┼č─▒p aziz olaca─č─▒n─▒, i┼čgalci zalim ve siyonistlerin ma─člup olup zelil k─▒l─▒naca─č─▒n─▒ haber veren ┼ču hadis-i ┼čerifle bitiriyorum: "Gece ve g├╝nd├╝z├╝n ula┼čt─▒─č─▒ her yere ─░slam ula┼čacakt─▒r. Allah, ister kerpi├žten isterse deve k─▒l─▒ndan yap─▒ls─▒n ─░slam'─▒n girmedi─či hi├žbir ev b─▒rakmayacakt─▒r. Bu, kimi i├žin izzet, kimi i├žinse zillet olacakt─▒r. Allah, ─░slam'─▒ aziz eyleyecek, k├╝fr├╝ ise zelil k─▒lacakt─▒r."