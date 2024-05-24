BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Alanyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur
LaLiga
22:00 Girona - Granada (S Sport Plus)
22:00 Girona - Granada (S Sport Plus)
Serie A
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