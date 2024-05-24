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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 12:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur

16:00 Bodrum FK - Çorum FK (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Girona - Granada (S Sport Plus)

Serie A

21:45 Genoa - Bologna (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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