📺 KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 79. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 78. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 79. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 79. ve en son yayınlanan bölümü...

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Kuruluş Osman'ın 79. bölümü 26 Ocak 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.



👉 KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM İZLE

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👉 KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜM İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN