MasterChef'te kim elendi? 26 Aralık Masterchef kim gitti? 26 Aralık MasterChef'te elenen kim oldu?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 26 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte bu soruların cevabı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu. MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken, üçüncü eleme adayı da Burcu oldu.

MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Azize kimdir, nereli kaç yaşında?

MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Pelin kimdir, nereli kaç yaşında?

MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?