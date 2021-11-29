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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı! Mavi takım oyuncuları kimler? Kırmızı takım oyuncuları kimler? 29 Kasım

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında haftanın ilk gününde kaptanlık için mücadele yapıldı. Yapılan yarışmanın ardından kaptanlık oyununun kazananı belli oldu ve takımlar netleşti. MasterChef Türkiye 2021'i takip eden kullanıcılar kaptanlık yarışını kazanan ismi ile ilgili arama motorlarında birçok araştırma yaptı. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı! Mavi takım oyuncuları kimler? Kırmızı takım oyuncuları kimler?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 01:30
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı! Mavi takım oyuncuları kimler? Kırmızı takım oyuncuları kimler? 29 Kasım

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın heyecanı bugün oynanan kaptanlık yarışı ile başladı.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışında kazananı Kayseri'nin eşsiz lezzeti Yağlama belirledi.

8 tane ve en başarılı şekilde yapan Sergen mavi takım kaptanı oldu. İşte, haftanın MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 8 adet yağlama yaptı ve oyun sonunda Mert, Hasan, Sergen, Dilara en başarılı oldu.

Mavi takım kaptanlığını ise Sergen aldı. Sergen kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptanlar düellosunda Eren ve Sergen bilgi yarışmasında bilgilerini yarıştırdı ve avantajı kazanan Sergen ile mavi takım oldu.

29 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi Takım

Sergen - Tahsin - Hasan - Burcu - Araz

Kırmızı Takım

Eren - Mert - Dilara - Safanur - Görkem

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